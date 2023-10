Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: 80 Tage Ersatzfreiheitsstrafe nach Kontrolle eines 34jährigen Polen in Penkun - Geldstrafe vom 3200 Euro konnte nicht bezahlt werden

Pasewalk / Pomellen (ots)

Kurz nach Mitternacht des 04. Oktober 2023 vollstreckten Bundespolizisten der BPOLI Pasewalk einen Haftbefehl gegen einen 34jährigen Polen. Er war als Beifahrer in einem aus Polen kommenden polnischen Kfz bei einer Kontrolle an der B 113 in Penkun kontrolliert worden. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Demnach hat die Person eine Geldstrafe von 3200 Euro sowie 270,34 Euro Kosten zu entrichten oder eine Ersatzhaft von 80 Tagen anzutreten. Da die Geldstrafe nicht entrichten werden konnte, erfolgte die Einlieferung der Person in die JVA Neustrelitz um 02:30 Uhr.

