Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Sturz eines Fahrradfahrers in Güdingen/ Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag den 08.01.2023 gegen 10:50 Uhr ereignet sich ein Unfall eines Radfahrers in der Kurt-Schumacher-Straße in Güdingen. Der Fahrradfahrer (77) kommt in Höhe der Mazda-Niederlassung zu Fall und zieht sich Gesichtsverletzungen zu. Er muss stationär in einem Saarbrücker Krankenhaus aufgenommen werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zu melden (0681/9321-233).

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell