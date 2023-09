Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Festnahme zur Strafvollstreckung auf dem Bahnhof in Greifswald

Greifswald (ots)

Einen 57jährigen gebürtigen Berliner ohne festen Wohnsitz nahmen Bundespolizisten heute Morgen gegen 00:25 Uhr auf dem Bahnhof in Greifswald fest. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hatte ihn wegen Bedrohung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ausgeschrieben. Da er die Geldstrafe in Höhe von 570,00 Euro sowie die Kosten in Höhe von 84,50 Euro nicht entrichten konnte, wurde der Deutsche zur Verbüßung der alternativ festgelegten Ersatzfreiheitsstrafe von 38 Tagen gegen 02:20 Uhr in die Justizvollzugsanstalt Stralsund eingeliefert.

