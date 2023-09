Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizisten greifen neun unerlaubt Eingereiste auf - Sieben Inder im Bereich Pomellen und zwei Jemeniten im Seebad Ahlbeck

Pomellen / Seebad Ahlbeck (ots)

Am gestrigen Mittwoch gegen 09:20 Uhr konnten nach einem Bürgerhinweis zwischen der Ortschaft Lebehn B113 und Kyritz sieben indische Staatsangehörige fußläufig festgestellt werden. Mit Hilfe eines Dolmetschers wurden die Personaldaten festgestellt. Sie bestätigten übereinstimmend, dass sie die Schleusungsroute von Indien-Russland-Belarus-Polen bis nach Deutschland führte. Im weiteren Verlauf der Vernehmung gab es noch den Hinweis, dass sie mit einem PKW eingeschleust wurden. Alle sieben Inder äußerten ein Schutzersuchen und wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern Buchholz überstellt.

Fast zeitgleich stellten Kräfte der Bundeszollverwaltung im Seebad Ahlbeck fußläufig zwei ausweislose Jemeniten fest. Sie wurden an eine Streife der BPOLI Pasewalk übergeben, die die beiden unerlaubt eingereisten Personen in das Bundespolizeirevier Lubmin überstellte. Im Rahmen der weiteren Bearbeitung gaben die Personen an, über Belarus geschleust worden zu sein. Die Reiseroute verlief über Ägypten-Russland-Belarus-Polen bis nach Deutschland. Nach Deutschland kamen sie in einem PKW. Beide Jemeniten äußerten ein Schutzersuchen und wurden in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern Buchholz überstellt.

