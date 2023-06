Feuerwehr Kaarst

FW-NE: Rauchentwicklung aus Tiefgarage

Kaarst (ots)

Zu einem Motorradbrand in einer Tiefgarage wurden wir am 17.06.2023 gegen 15:29 Uhr alarmiert. In der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses Am Neumarkt brannte ein Motorrad. Die ersten Löschmaßnahmen wurden bereits durch den Eigentümer eingeleitet. Diese Maßnahmen wurden durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr fortgeführt. Im weiteren Verlauf wurde die Maschine in freie gebracht. Weiterhin wurde die Tiefgarage mit Hochdrucklüftern entraucht. Bei den Löschmaßnahmen verletzte sich eine Person, diese wurde nach Rettungsdienstlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach 100 Minuten konnte der Einsatz für die 25 Rettungskräfte beendet werden.

