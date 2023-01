Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.01.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A6/Bretzfeld: Von LKW abgedrängt - Polizei sucht Zeugen

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld am Montagabend. Ein bisher unbekannter LKW-Lenker soll gegen 18 Uhr mit seinem Lastwagen direkt vor dem Renault eines 33-Jährigen zum Überholen ausgescherrt sein. Durch dieses Fahrmanöver wurde der Renault abgedrängt und der Fahrer verlor in der Folge die Kontrolle über seinen PKW, weshalb er zunächst nach rechts und im Anschluss nach links von der Fahrbahn abkam. Hier kolliedierte er frontal mit der Mittelleitplanke. Der Fahrer oder die Fahrerin des LKW setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern. Der 33-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der Kollision fuhren drei weitere Verkehrsteilnehmer mit ihren PKW über auf der Fahrbahn verteilte Trümmerteile wobei an den Autos ebenfalls Sachschaden entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen LKW-Lenker machen können. Ebenfalls werden mögliche weitere Geschädigte gesucht. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

A81/Neuenstadt am Kocher: Unfall im Baustellenbreich - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro verusachte am Montagmittag ein 42-Jähriger Sattelzug-Lenker auf der Autobahn 81 bei Neuenstadt am Kocher. Der Mann war gegen 13.30 Uhr vermutlich von einem bisher unbekannten Lenker eines blauen PKW zum Ausweichen genötigt worden, weshalb er mit seinem Sattelzug Absperrmaterial einer Baustelle überfuhr und beschädigte. Nach dem Unfall setzten sowohl der Fahrer oder die Fahrerin des blauen Autos als auch der 42-Jährige die jeweilige Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Auto zerkratzt - Wer hat was gesehen ?

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person in der Nacht von Sonntag auf Montag in Heilbronn-Böckingen. Der oder die unbekannte zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand das Fahrzeugheck eines im Ahonweg geparkten BMW. Der 40-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug am Sonntag gegen 17 Uhr abgestellt. Als er am Montag gegen 11 Uhr zu seinem BMW zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Weinsberg: Einbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwoch und Montag wurden ein Einfamilienhaus und ein Getränkehandel in Weinsberg Ziel von Einbrechern. Über die Terrassentüre verschafften sich bisher Unbekannte Zutritt zu einem Haus in der Kächelstraße. Im Inneren wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Ob etwas entwendet wurde ist bisher noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Am Sonntagabend gelangten Unbekannte über eine Seitentüre in das Innere eines Getränkehandels in der Heilbronner Straße. In dem Gebäude wurden weitere Türen aufgebrochen und sich so Zutrittt zu den Büroräumlichkeiten verschafft. Nachdem im Büro ein Schrank gewaltsam geöffnet wurde, entkamen der oder die Täter unerkannt. Er oder sie erbeuteten Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den Einbrüchen machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Circa 75.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen bei einem Brand in Heilbronn-Böckingen. Gegen 7 Uhr meldete eine Passantin ein stark qualmendes Gebäude in der Lämlinstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Innere einer Halle in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Ein Fahrzeug, dass im Inneren stand, brannte komplett aus. Warum es in der Werkstatt gebrannt hat, ist bislang noch unklar und Bestandteil der Brandermittlungen. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden.

