Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wabern (Schwalm-Eder-Kreis): Tödlicher Verkehrsunfall auf der B254/K12 - Leichtkradfahrer verstirbt an der Unfallstelle

Kassel (ots)

Am Samstag, 20.05.2023, gg. 15.26 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 12 am Abzweig zur B254 Richtung Niedermöllrich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Leichtkradfahrer aus Kassel tödlich verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen wollte ein 72-jähriger aus dem Landkreis Schwalm-Eder mit seinem Pkw von der K12 aus Richtung Wabern kommend auf die B254 abbiegen, als er den von Niedermöllrich kommenden Leichtkradfahrer übersah und es zum Zusammenstoß kam. Dabei erlitt der Leichtkradfahrer tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort betreut. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 8.000EUR. Die Polizeistation Fritzlar hat in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel die Ermittlungen aufgenommen, u.a. wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B254 war bis 18:00h voll gesperrt. Neben den Beamten der Polizeistation Fritzlar waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle eingesetzt.

