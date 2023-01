LPI-J: Mauer mit Fahrrad herunter gestürzt

Saale-Holzland (ots) - Insgesamt 40 Temposünder gingen der Polizei am Donnerstagmittag in Schkölen ins Netz. Hier überwachten die Beamten die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit in der Eisenberger Straße. Der überwiegende Anteil der Fahrer kam mit einem Verwarngeld davon. Lediglich gegen sechs Fahrzeugführer mussten Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

