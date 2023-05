Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Liebenau-Ersen: Autofahrer fährt gegen geparkten Sattelzug und wird schwer verletzt

Kassel (ots)

Liebenau-Ersen (Landkreis Kassel): Aus bislang unbekannten Gründen ist am heutigen Freitagmittag ein Autofahrer im Liebenauer Ortsteil Ersen gegen einen geparkten Sattelzug gefahren. Dabei wurde der Volvo des 56-Jährigen aus Liebenau erheblich beschädigt. Der Fahrer selbst zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr konnte nach erster Einschätzung der Rettungskräfte nicht ausgeschlossen werden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, ereignete sich der Unfall gegen 11:40 Uhr. Der 56-Jährige war aus Richtung der Bundesstraße 7 gekommen und befuhr die L 3210, die Listinger Straße, in Richtung Ortsmitte. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er in Höhe der Hausnummer 31 frontal unter den Sattelauflieger des am rechten Fahrbahnrand stehenden Sattelzuges, wobei er sich die schweren Verletzungen zuzog. An seinem Pkw war ein Totalschaden entstanden. Der Sattelauflieger wurde ebenfalls beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

