POL-VIE: Viersen: Falscher Wasserwerker bestielt Seniorenehepaar

Kempen/Willich (ots) - Am Mittwoch zwischen 15.30 und 18.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus auf der Straße 'Am Stadtgarten' in Kempen ein. Der oder die Täter gelangten vermutlich über den Garten an das Haus und hebelten ein Fenster auf. Hier durchsuchte sie mehrere Zimmer und stahlen nach ersten Feststellungen Schmuck. Vermutlich flüchteten der oder die ...

