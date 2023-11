Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unbekannte stehlen schwarzen BMW X3

Viersen (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen Mitternacht und 11.30 Uhr, stahlen Unbekannte von der Bebericher Straße in Viersen einen schwarzen BMW X3 mit dem Kennzeichen VIE-HS 345. Der Wagen war ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen in Höhe der Einfahrt zu den Tennisplätzen abgestellt. Das Kriminalkommissariat West ermittelt und fragt: Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Wagens machen. Hinweise an die Kripo über die 02162/377-0. /wg (1094)

