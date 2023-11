Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Polizeibeamte beleidigt

Bühl (ots)

Gleich mehrere Beleidigungen erhielten Beamte des Polizeireviers Bühl im Rahmen einer Personenkontrolle am Mittwochnachmittag. Während einer Bestreifung des Revierbereichs, kam es in der Rheinstraße im Bühler Stadtgebiet zu diversen Gesten eines jungen Mannes gegen die Polizisten. Bei der anschließend durchgeführten Personenkontrolle des 17-jährigen, beleidigte dieser die Polizisten gleich mehrfach, wobei die Insultierungen von sexuellen, als auch anderen ehrverletzenden und respektlosen Wortlauten geprägt gewesen sein sollen. Der 17-jährige wurde anschließend auf die Dienststelle gebracht. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung. /to

