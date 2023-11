Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Delmenhorst - Angriff mit Axt auf Polizeibeamte

Schusswaffeneinsatz

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Montag, 20. November 2023, kurz nach 19.30 Uhr, wurden der Polizei lautstarke Streitigkeiten in einem Wohnhaus in Delmenhorst gemeldet. Im weiteren Verlauf randalierte eine der beteiligten Personen und verließ mit einer Axt das Wohnhaus. Die Person, dabei handelt es sich um einen 25-jährigen Mann, schlug dann mit der Axt auf einen Pkw ein. Als er die hinzugerufenen Polizeibeamten wahrnahm, griff er die Beamten mit der Axt an. Dabei kam es zum Schusswaffeneinsatz durch die Polizei, durch den der 25-jährige Mann schwer verletzt wurde. Er wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Die beiden Polizeibeamten (m/27 und w/25) blieben unverletzt. Der Tatort ist abgesperrt. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ist mit dem Einsatz sowie den Ermittlungen aus Neutralitätsgründen betraut worden. Hintergründe sowie der genaue Ablauf des Einsatzes sind Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern weiter an.

