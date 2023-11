Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Eine Fahrspur nach LKW-Brand auf der BAB 24 wieder frei (Ergänzung)

Stolpe/Wittenburg (ots)

Nach dem Brand eines LKW am Donnerstagmittag auf der BAB 24 bei Wittenburg (wir informierten) konnte die Vollsperrung in Fahrtrichtung Berlin gegen 14:30 Uhr zunächst einmal aufgehoben werden. Im Zuge der noch ausstehenden Bergungsmaßnahmen, deren zeitlicher Beginn noch unklar ist, wird es voraussichtlich erneut zu einer Vollsperrung zwischen Zarrentin und Wittenburg in Fahrtrichtung Berlin kommen.

Ein mit einer Arbeitsmaschine beladener LKW war gegen 13 Uhr vermutlich wegen eines defekten Reifens plötzlich in Brand geraten. Der LKW-Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Der Brand griff in weitere Folge auf das Fahrzeug und die Arbeitsmaschine über. Die wenig später eintreffende Feuerwehr löschte den Brand anschließend. Im Ergebnis entstand am LKW als auch an der Arbeitsmaschine jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, dessen Gesamtschadenshöhe sich auf ca. 650.000 Euro belaufen soll.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell