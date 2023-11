Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Anhänger kippt auf B 321 um - Autofahrerin fährt auf Stauende

Parchim (ots)

Ein umgekippter PKW-Anhänger auf der B 321 zwischen Slate und Parchim hatte am Mittwochnachmittag einen Auffahrunfall am Stauende zur Folge. Dem vorausgegangen war ein mit Erde beladener Anhänger eines PKW-Gespanns, der nach ersten Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit umkippte und dessen Ladung sich dabei mittig auf der Fahrbahn verteilte. Der 26-jährige Autofahrer blieb hierbei unverletzt. In der Folge kam es vorübergehend zu leichten Stauerscheinungen, die eine 33-jährige Autofahrerin vermutlich zu spät erkannte und auf den PKW eines 70-Jährigen am Stauende auffuhr. Beide Fahrzeugführer blieben dabei unverletzt, allerdings war der PKW der 33-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B 321 zeitweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden bei beiden Unfällen beläuft sich zusammen auf über 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Unfallursachen aufgenommen.

