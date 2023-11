Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Farbschmierereien in Wittenburg offenbar aufgeklärt

Wittenburg (ots)

Im Zusammenhang mit den massiven Farbschmierereien am Dienstagabend in Wittenburg (wir informierten am Mittwoch) steht die Kriminalpolizei nun kurz vor der Aufklärung des Vorfalls. Den Ermittlungen zufolge werden drei Kinder dringend verdächtigt, am Halloweenabend mehrere Hausfassaden, Fahrzeuge und Schilder mit Farbspraydosen beschmiert zu haben. Über 50 Geschädigte haben sich bislang bei der Polizei gemeldet und Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die betreffenden Jungen im noch nicht schuldfähigen Alter waren geständig und haben bei ihren Befragungen die Taten weitgehend eingeräumt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Nach einer Zeugenaussage war am Mittwoch zunächst einer der drei Jungen in den Fokus der Kriminalpolizei geraten. Im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht dann auch gegen die beiden anderen Minderjährigen.

