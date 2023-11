Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Über 25 Farbschmierereien in Wittenburg registriert

Wittenburg (ots)

Durch zahlreiche Farbschmierereien wurden in Wittenburg in der Nacht zum Mittwoch verschiedene Fahrzeuge und Gegenstände beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mindestens 25 Schmierereien an abgestellten Fahrzeugen, Häuserwänden und Verkehrszeichen in der Innenstadt aufgenommen, wobei offenbar auch zwei Hakenkreuze und das Bildnis eines Penis aufgesprüht wurden. Dabei nutzten die bislang unbekannten Täter verschiedene Farben wie weiß, blau und rot. Der Schaden kann bislang noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen geht die Polizei ersten konkreten Hinweisen zu Tatverdächtigen nach. Darüber hinaus bittet die Polizei in Hagenow (Tel. 03883-6310) um weitere Hinweise zu den Taten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell