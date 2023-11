Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Rettungskräfte bei Einsätzen angegriffen und bedroht

Sternberg/Bandenitz (ots)

Bei zwei Einsätzen in Sternberg und Bandenitz sind in den vergangenen zwei Tagen jeweils Rettungskräfte von Patienten angegriffen bzw. bedroht worden. Dabei wurde eine 57-jährige Rettungssanitäterin leicht verletzt. Dem Vorfall in Sternberg am Montagabend war die medizinische Versorgung eines 30-Jährigen vorausgegangen, der bei einem körperlichen Angriff eine Verletzung am Arm davongetragen hat. Der alarmierte Rettungsdienst hatte gerade die Wunde des 30-Jährigen versorgt, als dieser wenig später gegen die Beifahrertür des Einsatzfahrzeuges getreten haben soll, die wiederum eine Rettungssanitäterin traf. Die Frau klagte anschließend über Schmerzen. Kurz darauf soll der 30-Jährige eine Glasflasche gegen den Rettungswagen geworfen haben, wobei das Fahrzeug im Heckbereich leicht beschädigt wurde. Auch gegenüber der Polizei versuchte der 30-Jährige gewalttätig zu werden. Er warf eine Flasche in Richtung der Beamten und wollte anschließend auf die Polizisten losgehen. Ein Beamter verhinderte den drohenden Angriff mit dem Einsatz von Reizgas. Gegen den Tatverdächtigen, der einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille aufwies, ist Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte und auf Polizeibeamte sowie Sachbeschädigung erstattet worden.

In Bandenitz hat ein 60-jähriger Mann am Dienstagabend auf der Fahrt ins Krankenhaus einen Rettungssanitäter mit einem Messer bedroht. Der Patient sollte wegen einer erlittenen Sturzverletzung ins Krankenhaus gebracht werden, als der stark alkoholisierte 60-Jährige im Rettungswagen unerwartet ein Messer gezückt und damit in bedrohlicher Art und Weise vor dem Rettungssanitäter umhergefuchtelt haben soll. Die Ehefrau des Patienten, die dem zwischenzeitlich haltenden Rettungswagen mit ihrem PKW gefolgt war, nahm dem Mann das Messer schließlich ab. Gegen den 60-Jährigen ist Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell