POL-LWL: Unfallfahrer war alkoholisiert und flüchtete

Ludwigslust (ots) - Nach einer Reizgasattacke in einem Schulbus am vergangenen Freitagnachmittag in Ludwigslust (das Polizeipräsidium Rostock informierte über den Vorfall am 20.10.2023) hat die Polizei nun einen jugendlichen Tatverdächtigen identifizieren und namentlich ermitteln können. Dem 17-jährigen aus Syrien stammenden Verdächtigen wird vorgehalten, am ...

mehr