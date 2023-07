Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtragsmeldung: ++ Vermisste Person am Oyter See ++ (Stand 03.07.2023, 13:45 Uhr)

Landkreis Verden (ots)

Oyten. Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Vorfall am Oyter See (wir berichteten).

Der 50-Jährige wird aktuell immer noch vermisst. Derzeit suchen erneut Polizeitaucher am Oyter See nach der Person.

Nach derzeitigem Stand stürzte der 50-Jährige zunächst von seinem Stand-Up-Paddle ins Wasser. Dabei entstandene Verletzungen sind aktuell nicht bekannt. Sein 54-jähriger Bekannter unterhielt sich kurz mit dem Mann und bot ihm an, das durch den Wind abtreibende Board zu holen und mit an Land zu nehmen. Der Vermisste wollte sich unterdessen an Land begeben und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell