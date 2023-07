Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: TERMINERINNERUNG: ++ Fit im Auto - Fahrsicherheitstraining für erfahrene Autofahrer im Landkreis Osterholz ++

Landkreis Osterholz (ots)

Ihr Wunsch ist es, im hohen Alter selbstbestimmt den Alltag zu erleben? Dazu gehört für Sie auch, mobil zu sein und am Straßenverkehr teilzunehmen - natürlich sicher.

In Niedersachsen gibt es seit 2015 ein Fahrsicherheitstraining, das sich an Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahre richtet. Auch im Landkreis wird dieses Programm in einer Kooperation zwischen Landkreis, Verkehrswacht, Fahrlehrerverband und Polizei angeboten. "Übung heißt das Zauberwort! Da sind sich Verkehrsexperten sicher und deshalb möchten wir dieses sinnvolle Angebot unterstützen" erklärt Anke Stelljes, Leiterin des Straßenverkehrsamtes.

Ganz unter Gleichgesinnten und ohne Stress und Druck haben die Teilnehmenden einen ganzen Vormittag die Möglichkeit, das eigene Können hinterm Steuer praktisch zu testen und gemeinsam mit Expert*innen zu hinterfragen.

Der Ablauf von "Fit im Auto" gliedert sich in drei Teile: Zunächst berichtet Andrea Sudmann, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei, in einem theoretischen Teil über Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung. Anschließend geht es mit der Praxis weiter: Auf dem Übungsplatz werden unter anderem das richtige Bremsen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder das Einparken und Rangieren mit dem eigenen Auto trainiert. Dieter Grohs von der Verkehrswacht erläutert: "Durch diese Übungen kann eine noch bessere Vertrautheit mit den technischen Abläufen des eigenen Autos erlangt werden, die man dann in brenzligen Situationen umsetzen kann." Außerdem fahren je zwei Teilnehmende mit einem Fahrlehrer auch im öffentlichen Verkehrsraum und erfahren so, wie sie sicher unterwegs sind.

Und natürlich bleibt genug Gelegenheit, sich mit allen Beteiligten auszutauschen und wichtige Erfahrungen zu teilen.

Das Fahrtraining wird an folgendem Termin angeboten:

19. Juli 2023, 09:00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr

Veranstaltungsort wird das Guttemplerhaus (Am Stadtpark 14, Osterholz-Scharmbeck) sein mit anschließendem Fahrtraining auf dem Parkplatz der Stadthalle.

Die Kosten für das Training betragen pro Person 40 Euro. Da die Teilnehmerzahl auf 12 Personen pro Veranstaltung begrenzt ist, wird um Anmeldung bei Dieter Grohs von der Verkehrswacht unter der Telefonnummer: 04792-7950 gebeten.

