Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Sekundenschlaf führt zu schweren Verkehrsunfall

Boizenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B5 nahe Boizenburg wurde eine Person schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit dem Auto einer 83-Jährigen seitlich zusammengestoßen, die noch versucht hatte, auszuweichen. Nach eigenen Angaben ist der 29-jährige Somale während der Fahrt eingeschlafen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei erlitt die deutsche Fahrzeugführerin mehrere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B5 für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden. Zum Einsatz kamen neben Feuerwehr und Rettungsdienst auch ein Funkstreifenwagen der Polizei Niedersachsen. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

