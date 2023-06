Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung durch randalierende Jugendliche

Landau (ots)

Am frühen Morgen des 10.06.2023 kam es um ca. 01:20 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrrädern, welche auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau in Landau abgestellt waren. Durch Anwohner wurden mindestens sechs Jugendliche gemeldet, welche Fahrräder aus Fahrradständern genommen und umgeworfen hätten. Sachdienliche Hinweise richten sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de.

