Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fußgängerin wurde schwer verletzt - Polizei vermutet Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Crivitz (ots)

Eine 75-jährige Fußgängerin ist nach eigenen Angaben am Montagabend in Crivitz Opfer eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht geworden. Weiteren Aussagen zufolge spazierte die 75-Jährige auf dem Bürgersteig in der Kirchenstraße, als sie von einem motorisierten Zweiradfahrzeug (vermutlich Kleinkraftrad) von hinten angefahren wurde und zu Fall kam. Dabei erlitt die Frau, die kurzzeitig ohnmächtig war, Verletzungen an Kopf, Gesicht und Oberkörper und musste im Krankenhaus behandelt werden. Trotz unmittelbar eingeleiteter Ermittlungen der Polizei, konnte ein Unfallverursacher bislang nicht festgestellt werden. Die Polizei in Sternberg (03847-43270) ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu diesen Vorfall, der sich gegen 17:30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 14 ereignet hat.

