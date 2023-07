Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher stehlen Auto

Erfurt (ots)

Ungewöhnliche Beute machten Einbrecher von Samstag auf Sonntag in Erfurt. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt in ein Objekt der Erfurter Sportbetriebe. Anschließend hebelten sie mehrere Türen und Vorhängeschlösser auf und stahlen den Fahrzeugschlüssel eines Fiats sowie 18 Kästen Wasser und Apfelschorle. Vermutlich über ein Tor auf der Rückseite des Objekts luden die Täter ihre schwere Beute in den zum Fahrzeugschlüssel gehörenden Fiat und entfernten sich mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute wurde auf über 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensuche an den Tatort und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

