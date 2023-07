Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin schwerverletzt

Bereits am Freitag kam es in Erfurt zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn, bei dem eine Fußgängerin schwerverletzt wurde. Gegen 11:15 Uhr wollte eine 67-jährige Frau an einer Fußgängerampel auf Höhe der Bergstraße die Nordhäuser Straße überqueren. Dabei übersah sie die für sie geltende rote Ampel und stieß mit einer herannahenden Straßenbahn zusammen. In der weiteren Folge stürzte die Frau und verletzte sich schwer am Arm. Zur weiteren Behandlung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Nordhäuser Straße musste für die Unfallaufnahme etwa 30 Minuten halbseitig gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. (DS)

