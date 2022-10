Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mülltonne angezündet

Saalfeld (ots)

Unbekannte entzündeten in der Nacht zum Montag eine blaue 120 Liter Papiertonne am Alten Markt in Saalfeld. Die informierten Polizeibeamten konnten ein Ausbreiten der Flammen mit Hilfe von Feuerlöschern verhindern. Die Tonne war allerdings Schrott. Zeugen, welche Hinweise zu den Brandstiftern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

