Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gaststätte

Saalfeld (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, dem 08.10.22 20:00 Uhr zum Freitag, dem 09.10.2022 10:00 Uhr wurde in eine Gaststätte in Sonneberg im Lutherhausweg eingebrochen. Entwendet wurden Speisen und alkoholische Getränke sowie ein Handstaubsauger. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sonneberg (03675 8750) zu melden.

