POL-LWL: Betrunkener Autofahrer rammt Auto beim Einparken

Sternberg/Bandenitz (ots) - Bei zwei Einsätzen in Sternberg und Bandenitz sind in den vergangenen zwei Tagen jeweils Rettungskräfte von Patienten angegriffen bzw. bedroht worden. Dabei wurde eine 57-jährige Rettungssanitäterin leicht verletzt. Dem Vorfall in Sternberg am Montagabend war die medizinische Versorgung eines 30-Jährigen vorausgegangen, der bei einem körperlichen Angriff eine Verletzung am Arm ...

mehr