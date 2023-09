Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Pkw durchwühlt + Reifen platt + Netz brennt + Mit Quad gestürzt + Blitzeinbruch + Pizzeria durchwühlt + Hakenkreuze in Leun geschmiert + Audi landet im Straßengraben +

Haiger und Allendorf: Aus Fahrzeugen bedient -

Auf Beute aus nicht verschlossenen Pkw hatten es Diebe am Wochenende in Haiger und in Allendorf abgesehen. In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen die Dunkelmänner in der Bahnhofstraße in Haiger zu. Sie suchten in einem in Höhe der Hausnummer 13 geparkten schwarzen Hyundai Getz nach Beute und griffen sich Dokumente sowie Kundenkarten im Wert von rund 300 Euro. Eine Nacht später, von Samstag auf Sonntag, erwischte es in Allendorf den Besitzer eines schwarzen Kia Sportage. Der SUV parkte in der Mittelfeldstraße. Aus diesem ließen die Diebe ein Tablet und eine Geldbörse mitgehen. Zeugen, die die Täter am Wochenende in Haiger oder Allendorf beobachtete, werden gebeten sich mit den Ermittlern der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Haiger-Allendorf: Reifen platt -

Am frühen Samstagmorgen schlug ein Reifenstecher im Gartenweg zu. Zwischen 02.00 Uhr und 07.30 Uhr stach der Unbekannte in alle vier Reifen eines in Höhe der Hausnummer 2 geparkten grauen VW Golf. Für neue Pneus wird der Besitzer rund 600 Euro aufbringen müssen. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen-Dillheim: Sicherungsnetz in Brand gesteckt -

Nachdem Unbekannte das Sicherungsnetz eines Baustellengerüstes angezündet hatten, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr entdeckte ein Anwohner das brennende Gewebe an einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße und löschte das Feuer. Angaben zu den Brandschäden können momentan nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zündeler am späten Sonntagabend in der Hauptstraße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Täter machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Mit Quad gestürzt -

Eine Bodenschwelle im Bereich des Bahnübergangs zwischen Dillheim und Daubhausen wurde einem Quadfahrer am Sonntagnachmittag zum Verhängnis. Der 54-Jähriger aus Braunfels war mit seinem Gefährt in Richtung Dillheim unterwegs, als er die Bodenschwellen übersah, die Kontrolle über das Quad verlor und nach links in den Graben fuhr. Der Braunfelser klagte an der Unfallstelle über Rückenschmerzen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Wetzlarer Krankenhaus. Das Quad musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Aßlar: Blitzeinbruch zielt auf Zigaretten -

Auf Beute aus dem Rewe Markt im Walbergraben hatten es Einbrecher am Wochenende abgesehen. Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.50 Uhr verschafften sie sich über eine Seitenscheibe gewaltsam Zutritt zu dem Markt und griffen sich aus der Lotto-Annahmestelle eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten. Der Einbruch dauerte nur wenige Minuten. Die Ermittler der Wetzlarer Kripo suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Einbrecher am frühen Samstagmorgen, gegen 03.50 Uhr im Walbergraben beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: In Pizzeria eingestiegen -

Auf Beute aus einer Pizzeria hatten es Diebe in der Wellergasse abgesehen. Zwischen Samstagabend, gegen 22.15 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 10.30 Uhr drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in die Gaststätte ein. Im Inneren suchten sie nach Beute und ließen nach einer ersten Einschätzung eine geringe Menge an Bargeld mitgehen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun: Hakenkreuze geschmiert -

Unbekannte Sprayer suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Einfamilienhaus in der Wetzlarer Straße auf. Zwischen 18.00 Uhr und 09.30 Uhr sprühten sie mit grüner Farbe unter anderem ein ca. 1 mal 1 Meter großes Hakenkreuz auf die Hauswand sowie ein etwas kleineres auf eine Treppe. Die Kosten für die Beseitigung der Nazi-Symbole können noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Täter beobachteten, oder die sonst Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun-Biskirchen: Mit Audi in den Straßengraben -

Mit leichten Verletzungen brachte ein Rettungswagenteam einen verunglückten Audifahrer ins Wetzlarer Krankenhaus. Der 63-jährige Greifensteiner war am Freitagabend auf der Landstraße von Biskirchen in Richtung Greifenstein unterwegs. Kurz hinter einer Rechtskurve verlor er in Höhe eines Outdoorzentrums die Kontrolle über seinen Audi und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Unfallfahrer trug eine Platzwunde am Kopf sowie eine Verletzung an der linken Hand davon. Die Schäden an seinem Audi beziffert die Polizei auf rund 3.000 Euro.

