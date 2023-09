Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfallflucht in der Goßbachstraße + Graffiti gesprüht

Dillenburg (ots)

Hohenahr-Erda- Unfallflucht in der Goßbachstraße

Vermutlich beim Drehen oder Rangierten touchierte ein unbekannter Unfallfahrer zwischen 23:00 Uhr am Dienstag (29.08.2023) und 06:00 Uhr am Mittwoch (30.08.2023) einen geparkten Ford. Der schwarze Mondeo stand rückwärts in einer Hofzufahrt geparkt, als der Unfallfahrer einen 1.500 Euro teuren Schaden an der Fahrzeugfront des Fords hinterließ. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau- Graffiti gesprüht

Im Zeitraum, zwischen Mittwochabend (30.08.2023), 20:00 Uhr und Donnerstagmorgen (31.08.2023), 07:00 Uhr, besprühten Unbekannte rund 70 Meter eines Gartenzauns im Gleiberger Weg mit Farbe. Zudem sprühten sie den Buchstaben "A" in einen Kreis. Die Polizei beziffert den Schaden mit 5.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

