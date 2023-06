Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizeibeamter bei Schlägerei auf Geburtstagsfeier verletzt

Nalbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag eskalierte in einer Gaststätte in Nalbach eine Geburtstagsfeier. Zunächst wurde der Polizei eine dortige Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet. Bei ihrem Eintreffen vor Ort sahen sich die Polizeibeamten mit einem aggressiv und provokativ auftretenden 60-jährigen Störer konfrontiert. Während der Maßnahmen griff plötzlich ein 21-jähriger Gast der Feier einen der Polizeibeamten an und schlug ihm ins Gesicht. Der Polizist erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Angreifer flüchtete daraufhin in ein angrenzendes Waldstück, konnte aber im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei angetroffen werden. Da der Täter alkoholisiert war, erfolgte bei ihm eine Blutprobenentnahme im Zuge des nun gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens.

