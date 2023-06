Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Badeunfall in Saarlouiser Freibad endet glimpflich

Saarlouis (ots)

Am Sonntag, den 11.06.2023 kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Badeunfall in einem Saarlouiser Freibad. Hierbei wurde ein 16-jähriges Mädchen zunächst vom Bademeister und in der Folge von Rettungskräften medizinisch versorgt und zur weiteren Abklärung in eine Saarlouiser Klinik verbracht. Das Mädchen wurde hierbei leicht verletzt; die genauen Hintergründe zu dem Vorfall sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Derzeit bestehen jedoch keine Hinweise für ein mögliches Fremdverschulden.

Weiterhin wurden bei einer Gruppe Jugendlicher, welche sich durch Überklettern der Umzäunung unberechtigterweise Zutritt zum Bad verschafften, die Personalien festgestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurden eingeleitet. Die drei Jugendlichen erhielten vom Schwimmpersonal ein Hausverbot und mussten den Heimweg antreten.

Zudem musste auf den Parkplätzen vor dem Schwimmbad ein Pkw abgeschleppt werden, der unberechtigterweise auf einem Behindertenparkplatz stand.

Die Polizeiinspektion Saarlouis war mit mehreren Einsatzfahrzeugen und der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell