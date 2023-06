Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Brandgeschehen in einem Mehrparteienanwesen

Bous (ots)

Am Donnerstag, den 01.06.2023, gingen gegen 16:20 Uhr zwei Notrufe über ein Explosionsgeschehen bei der Rettungsleitstelle sowie der Einsatzzentrale der Polizei des Saarlandes ein. Wie sich vor Ort herausstellte, kam es zu einem Brandgeschehen auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines bewohnten Mehrparteienanwesens. Der einzige zum Brandausbruchszeitpunkt im Objekt befindliche 70-jährige Bewohner, auf dessen Balkon das Feuer festzustellen war, wollte trotz entsprechendem Flammenschlag seine Katze aus der Wohnung retten, musste jedoch aufgrund des Brandgeschehens durch die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten zu seinem eigenen Schutz aus der Wohnung verbracht werden. Glücklicherweise erlitt der Bewohner durch das Eingreifen der Polizeibeamten lediglich eine Rauchgasintoxikation und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Katze überstand den Brand unverletzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein Übergreifen auf die eigentliche Wohnung im ersten Obergeschoss verhindert werden konnte. Die Polizei hat Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache aufgenommen. Durch den Flammenschlag entstand ein bislang nicht zu beziffernder Sachschaden an der Gebäudefassade. Das Mehrparteienanwesen ist weiterhin bewohnbar. Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Saarlouis waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Schwalbach, Bous und Ensdorf sowie zwei Rettungswägen und ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Während den Einsatzmaßnahmen kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Saarbrücker Straße sowie der Bahnhofstraße und zur Umleitung des Busverkehrs in dem betreffenden Bereich.

