Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Illegale Ablagerung von Altreifen auf Parkplatz eines Schnellrestaurants

Saarlouis-Lisdorf (ots)

Am Freitag, 26.05.2023, wurden auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants "Kentucky Fried Chicken" in der Provinzialstraße in Saarlouis-Lisdorf von einer bislang unbekannten Person 33 Altreifen entsorgt.

Gegen 14:12 Uhr befuhr ein männlicher Fahrzeugführer mit einem weißen Transporter (vermutlich Mercedes Sprinter) den Parkplatz und stellte sein Fahrzeug im hinteren Bereich des Parkplatzes ab. Dort entlud er die Altreifen und legte diese auf dem Gelände ab. Das Entladen unterbrach er zwischenzeitlich, als Kunden des Schnellrestaurants auf den Parkplatz fuhren. Der Vorgang wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Gegen 14:26 Uhr entfernte sich die männliche Person mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Zeugen des o. g. Vorgangs, die Angaben zu der männlichen Person oder zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saarlouis unter der Telefonnummer (06831) 9010 oder per E-Mail an pi-saarlouis@polizei.slpol.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell