POL-LWL: A24 bei Wittenburg nach LKW-Brand gesperrt (Erstmeldung)

Wittenburg (ots) - Im Zusammenhang mit den massiven Farbschmierereien am Dienstagabend in Wittenburg (wir informierten am Mittwoch) steht die Kriminalpolizei nun kurz vor der Aufklärung des Vorfalls. Den Ermittlungen zufolge werden drei Kinder dringend verdächtigt, am Halloweenabend mehrere Hausfassaden, Fahrzeuge und Schilder mit Farbspraydosen beschmiert zu haben. Über 50 Geschädigte haben sich bislang bei der ...

