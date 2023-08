LPI-GTH: Mobiltelefon entwendet- Zeugensuche

Plaue (Ilm-Kreis) (ots) - Aus einem am Postplatz geparkten VW entwendeten ein oder mehrere Unbekannte Bargeld. Um an das Beutegut zu gelangen, wurde die Heckscheibe des Fahrzeuges beschädigt und anschließend Banknoten in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages aus einem im Pkw befindlichen Portemonnaie gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 17. ...

