Cloppenburg - Zeugenaufruf nach versuchter gefährlicher Körperverletzung

Am Dienstag, 21. November 2023, kam es gegen 00.10 Uhr in der Otterstraße zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 40-jährigen Cloppenburgers, welcher zu diesem Zeitpunkt bei geöffneter Fensterscheibe in seinem Fahrzeug saß. Ein bislang unbekannter Täter warf mehrere Teller in seine Richtung. Diese verfehlten den 40-Jährigen und seinen PKW, sodass weder er noch sein Fahrzeug zu Schaden kamen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Rüttelplatte

Zwischen Freitag, 17. November 2023, 12.00 Uhr, und Montag, 20. November 2023, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Soestenstraße die gelbe WEBER Rüttelplatte CR4 mit schwarzem Deckel eines 54-Jährigen aus Cloppenburg. Diese war im Tatzeitraum hinter einer Garage abgestellt. Da sie ein Eigengewicht von mehreren hundert Kilogramm hat, dürfte sie mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger abtransportiert worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

Zwischen Dienstag, 03. Oktober 2023, 08.00 Uhr, und Dienstag, 14. November 2023, 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Otto-Hahn-Straße das hintere Kennzeichen eines FORD Rangers. Dieser war im Tatzeitraum auf einem frei zugänglichen Parkstreifen vor einer dortigen Firma abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Zeugenaufruf nach Werkzeugdiebstahl

Zwischen Freitag, 17. November 2023, 15.00 Uhr, und Montag, 20. November 2023, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem neuen Gewerbegebiet zwischen Essen (Oldenburg) und Bevern aus in der Albert-Einstein-Straße aufgestellten Baucontainer, welcher auf einer Baustelle gegenüber der Max-Planck-Straße aufgestellt war, diverses Elektrowerkzeug. Der Baucontainer wurde vorab gewaltsam angegangen. Zwei massive Betonblöcke, die zur Sicherung des Containers vor der Tür abgelegt worden waren, wurden im Vorfeld entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Garrel - Zeugenaufruf nach Diebstahl von zwei hochwertigen Pedelecs

Zwischen Samstag, 18. November 2023, 00.00 Uhr, und Sonntag, 19. November 2023, 08.0 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Pfarrer-Landgraf-Straße zwei hochwertige Pedelecs eines 49-jährigen Garrelers. Es handelt sich hierbei um ein schwarzes Damenrad des Herstellers GAZELLE. Das Pedelec hat eine Reifengröße von 26 Zoll, eine 7-Gang-Schaltung, schwarze Schutzbleche, einen schwarzen Sattel und braune Lenkergriffe. Das Herrenrad hat eine Reifengröße von 28 Zoll, eine 7-Gangschaltung und ist hinsichtlich der Lackierung des Rahmens sowie Sattel, Schutzbleche und Griffe identisch mit dem Damenrad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Cloppenburg - Auffinden von Betäubungsmitteln in einem PKW

Am Montag, 20. November 2023, wurde gegen 21.40 Uhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen auf dem Alten Emsteker Weg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einer Durchsuchung seines Fahrzeuges fanden die Beamten unter dem Beifahrersitz diverse Amphetamin-Tabletten. Diese wurden sichergestellt.

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 20. November 2023, wurde gegen 18.40 Uhr ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel auf der Hauptstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Am Montag, 20. November 2023, kam es gegen 07.30 Uhr auf dem Alten Emsteker Weg zu einem Verkehrsunfall: Ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg übersah einen 63-jährigen Fußgänger aus dem Saterland, als dieser gerade über die Straße ging. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 63-Jährige leicht verletzt wurde.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 18. November 2023, 20.00 Uhr, und Montag, 20. November 2023, 11.30 Uhr, kam es auf dem Brookweg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen auf dem dortigen Parkstreifen abgestellten Transporter Ford Transit Custom im Bereich des linken Außenspiegels und entfernte sich unerlaubt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Montag, 20. November 2023, kam es um 13.30 Uhr auf dem Niedrigen Weg zu einem Verkehrsunfall: Ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Großenkneten befuhr mit seinem Pkw den Niedrigen Weg in Richtung Höltinghauser Straße. In dieser Situation befuhr ein 28-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Eisenbahnstraße in Richtung Speckenweg. Dort missachtete er im Kreuzungsbereich die Vorfahrt des 25-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch der 25-Jährige, sowie das im Fahrzeug des Cloppenburgers mitfahrende Kleinkind (1 Jahr alt) leicht verletzt wurden. Beide wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 11.000 Euro.

