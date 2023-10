Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1168) Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Neustadt a.d.Aisch (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen dem 01.10.2023 (Sonntagnachmittag) und dem 10.10.2023 (Dienstagnachmittag) in ein Haus in Neustadt an der Aisch ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum drangen unbekannte Personen mutmaßlich über ein Fenster gewaltsam in ein derzeit unbewohntes Wohnhaus in der Straße "Am Pfalzbach" ein. Sie entwendeten daraus Münzen sowie ein Gemälde im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Ferner verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte eine Spurensicherung am Tatort durch und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche verdächtige Personen gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

