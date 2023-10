POL-MFR: (1167) Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB A6 - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag (07.10.2023) bis Montagmorgen (09.10.2023) brachen Unbekannte in mehrere Baustellen im Nürnberger Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 14:00 Uhr am Samstag und 07:00 Uhr am Montag verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu Baucontainern auf Baustellen in der Äußeren Sulzbacher Straße sowie in der ...

