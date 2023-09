Lüdenscheid (ots) - Die Polizei blickt auf ein ruhiges Stadtfest zurück. Trotz des hohen Besucheraufkommens zeigte die hohe polizeiliche Präsenz auf der Veranstaltungsfläche besonders am Samstagabend offenbar Wirkung. Die Einsatzkräfte erteilten gut ein Dutzend Platzverweise an aggressiv auftretende oder stark alkoholisierte Personen. Zwei mussten wegen Nichtbefolgen in Gewahrsam genommen werden und schliefen ...

