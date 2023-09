Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Stadtfest-Fazit

Streit vor Kneipe

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei blickt auf ein ruhiges Stadtfest zurück. Trotz des hohen Besucheraufkommens zeigte die hohe polizeiliche Präsenz auf der Veranstaltungsfläche besonders am Samstagabend offenbar Wirkung. Die Einsatzkräfte erteilten gut ein Dutzend Platzverweise an aggressiv auftretende oder stark alkoholisierte Personen. Zwei mussten wegen Nichtbefolgen in Gewahrsam genommen werden und schliefen anschließend ihren Rausch in einer Zelle aus. Ein unbekannter Täter fasste einer Stadtfest-Besucherin gegen 22.20 Uhr auf dem Sternplatz in den Schritt. Ein Tatverdächtiger konnte nicht ermittelt werden. Unbekannte Diebe entwendeten einem Stadtfest-Besucher zwischen 22 und 1 Uhr auf dem Rathausplatz das Smartphone. Beim Versuch die Personalien eines Randalierers festzustellen, leistete dieser Widerstand und musste ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Auf bzw. im direkten Umfeld der Veranstaltungsfläche nahmen die Beamten zwei weitere Strafanzeigen wegen leichterer Körperverletzungsdelikte zu Protokoll. (dill)

Vor einer Gaststätte an der Turmstraße kam es Sonntag, gegen 1 Uhr, zum Streit. Mehrere Personen sollen auf einen in Lüdenscheid wohnhaften Mann (36) eingeschlagen und ihn getreten haben. Er wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten. Die Personen innerhalb der Gruppe waren etwa 20-30 Jahre alt, 170-180 cm groß. Einer war schlank und hatte dunkle Locken. Hinweise auf die Identität der Männer nimmt die Wache Lüdescheid entgegen. (dill)

Ein 28-jähriger Lüdenscheider geriet Sonntagmorgen, gegen 5.20 Uhr, auf der Altenaer Straße in Höhe des Kulturzentrums mit 6-7 Personen aneinander. Bei der Schlägerei wurde er leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell