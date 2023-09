POL-MK: Diebe am Bringhof

Balve (ots) - Ein Mann aus Belgien (34) schlug in der Nacht zu Sonntag im Rahmen einer Veranstaltung an der Balver Höhle mehrmals über die Stränge. Er legte sich wiederholt mit den Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes an. Gegen 21 Uhr kam es zur ersten Konfrontation, in dessen Rahmen er die Mitarbeiter schlug, biss und nach ihnen trat. Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige auf und erteilten einen Platzverweis. Kurz ...

mehr