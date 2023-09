Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Kirche

Teer-Kolonne unterwegs

Plettenberg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 4.9. und 9.9. das Seitenfenster einer Kirche an der Ebbetalstraße. Sie drangen in die Aufenthaltsräume ein. Offenbar zogen sie ohne Beute wieder von dannen. Wer hat die Täter gesehen? Hinweise an die Wache Plettenberg erbeten. (dill)

Ein Plettenberger im Bereich Hechmecke ist Anfang vergangener Woche einer irischen Teer-Kolonne auf den Leim gegangen. Der mutmaßliche irisch-stämmige Bauunternehmer (26) bot an, Teer-Arbeiten auf einem Hof durchzuführen. Für die Arbeiten bekamen er und seine Leute einen fünfstelligen Geldbetrag. Die schlecht ausgeführten Tätigkeiten wiesen diverse Mängel auf. Für deren Beseitigung erschienen die Arbeiter erneut. Nach erfolgter "Ausbesserung" verlangten sie eine weitere hohe fünfstellige Summe. Die Zahlung lehnte das Opfer ab und begann zu recherchieren. Hierbei stellte sich heraus, dass er offenbar einer Teer-Kolonne aufgesessen war. Der Plettenberger informierte die Polizei. Die ermittelt nun wegen Betruges und warnt ausdrücklich vor solchen Haustür-Geschäften. Solche Kolonnen führen die Arbeiten in der Regel nur sehr minderwertig und zu völlig überzogenen Preisen durch. Die Täter treten dabei meist bestimmt und fordernd auf und wickeln das vermeintlich gute Angebot nur bar und ohne Rechnung ab. Der Kunde zahlt letztlich immer drauf. (dill)

