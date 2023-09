Menden (ots) - Bezugsmeldung zu: Suche nach vermisstem Mädchen - 08.09.2023 - 20:19 Die Suche nach der vermissten 14-Jährigen aus Menden wird eingestellt. Sie kehrte am heutigen Tag selbständig und wohlbehalten in ihr Elternhaus zurück. Die Polizei bedankt sich für alle eingegangenen Hinweise. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

