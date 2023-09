Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fake-News in den sozialen Medien zu mutmaßlichem Pädophilen in Lüdenscheid

Lüdenscheid/Märkischer Kreis (ots)

Auf Instagram und in diversen WhatsApp-Gruppen im Märkischen Kreis - speziell im Raum Lüden-scheid - werden aktuell Hinweise geteilt, die vor einem pädophilen Mann warnen, der in Lüden-scheid versucht haben soll, ein Kind zu entführen. Zudem wird auch das Kennzeichen des PKWs des Mannes verbreitet, der hierin involviert sein soll.

Die Polizei teilt mit:

Hierbei handelt es sich um eine Falschmeldung!

Der zugrunde liegende Sachverhalt ist der Polizei bekannt und hat sich bereits am Donnerstag er-eignet. Gegen 15 Uhr war es auf der Wiesenstraße in Lüdenscheid offenbar zu dem folgenschwe-ren Missverständnis gekommen. Der nun bezichtigte Mann war mit seinem Auto dort unterwegs und bemerkte ein weinendes Kind (10), das auf dem Gehweg saß. Er hielt an, erkundigte sich nach seinem Befinden und bot an, es ein Stück mit zu seiner Wohnanschrift zu nehmen. Das Kind willigte ein und stieg freiwillig und selbstständig ein. Sekunden später hielt ein PKW vor dem Mann. Ein Lüdenscheider (35) stieg aus, beleidigte den Fahrer unmittelbar als "pädophile Sau", spuckte ihm ins Gesicht und trat massiv gegen eine Tür des Fahrzeugs. Das Kind war zwischenzeitlich ausgestie-gen. Aus Angst vor weiteren Angriffen fuhr der Mann zügig davon. Die Personen, die ihn angegrif-fen hatten, verständigten parallel die Polizei. Der Angegriffene selbst suchte unmittelbar nach dem Vorfall die Polizeiwache Lüdenscheid auf, um zu berichten, was ihm passiert war und Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Körperverletzung zu erstatten.

Es haben sich nach eingehender Prüfung der Polizei keine Hinweise auf ein Fehlverhalten des hilfs-bereiten Mannes ergeben. Der hier dargestellte Sachverhalt wird von diversen Personen in den sozialen Medien und über Messenger-Dienste falsch dargestellt. Da mit der Falschmeldung auch persönliche Daten in Form von Kennzeichen und Fahrzeugdaten des Mannes verbreitet werden, hat die Polizei Strafverfahren gegen die mutmaßlichen Verbreiter der Falschmeldungen eingeleitet.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, die Meldung und insbesondere die darin enthaltenen persön-lichen Daten weiter zu verbreiten.

Informationen zum sog. "verdächtigen Ansprechen von Kindern" sowie Verhaltensempfehlungen zu solchen Meldungen in den sozialen Medien, finden Sie auf unserer Website unter https://maerkischer-kreis.polizei.nrw/artikel/verdaechtiges-ansprechen-von-kindern-5.

