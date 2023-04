POL-EL: Spelle - Unfall zwischen Pedelec-Fahrer und Fußgänger

Geeste (ots) - Am Samstag gegen 20.40 Uhr fuhr der 56-jährige Fahrer eines Citroen Nemo auf der B70 aus Richtung Meppen in Richtung Lingen und beabsichtige nach rechts in die Osterbrocker Straße abzubiegen. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel und kam im Graben zum Stehen. Dabei wurde der 56-Jährige vermutlich aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurtes schwer ...

