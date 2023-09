Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlüssel in Zündschloss stecken gelassen - Unbekannter entwendet Citroen und flüchtet

Lüdenscheid (ots)

Beim Umparken von mehreren Fahrzeugen auf einem Firmengelände an der Herscheider Straße ließ am Donnerstagmorgen, gegen 06:15 Uhr, ein Berechtigter den Schlüssel im Zündschloss eines Citroen Berlingo stecken. Ein bislang unbekannter Täter nutzte offenbar die Gunst der Stunde und stahl daraufhin das Fahrzeug. Am Nachmittag erkannte die Besitzerin des Citroens den Wagen, gegen 12:20 Uhr, an der Heedfelder Straße wieder. Mit einem anderen Fahrzeug verfolgte sie ihr eigenes Auto. Der unbekannte Tatverdächtige beschleunigte daraufhin und fuhr über die Winkhauser Straße, über die Knapperstraße und Weststraße in Kölner Straße. Dort touchierte er beim Überholen einen Linienbus, setzte seine Fahrt allerdings in die Straße Wildmecke fort. Dort fuhr er auf einen Parkplatz, stieß mit einer Mauer zusammen und ließ anschließend das Fahrzeug stehen. Der Unbekannte flüchtete fußläufig. Der ca. 30-35 Jahre alte und ca. 1.80m-1.90m große Täter trug eine dunkelblaue Kappe, ein hellblaues T-Shirt, eine hellblaue Jeans und eine Umhängetasche in schwarz. Durch die alarmierte Polizei konnte der Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Citroen wurde sichergestellt. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell