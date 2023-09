POL-MK: Auseinandersetzung nach Überholvorgang

Altena (ots) - Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vermutlich durch ein "auf Kipp" stehendes Fenster Zutritt zu einem Imbiss in Marktstraße. Aus dem Inneren entwendete er anschließend unter anderem Münzgeld und zwei Fernseher. Konkrete Täterhinweise liegen bislang nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

