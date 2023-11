Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme -Diebstahl von Baustelle

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag, 11. November 2023, 12.00 Uhr, und Montag, 20. November 2023, 11.00 Uhr, begaben sich unbekannte Personen auf eine Baustelle am Neuen Jugendherbergsweg und entwendeten dort das Kabel eines Gerüstaufzugs. Weiterhin verschafften sie sich Zugang in das dortige Gebäude und entwendeten hieraus das dazugehörige Bedienelement für den Aufzug. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Baustellencontainer

Im Zeitraum von Sonntag, 19. November 2023, 14.00 Uhr, bis Montag, 20. November 2023, 17.00 Uhr, entwendeten unbekannte Personen Werkzeug und Alkohol aus einem Baustellencontainer, welcher auf einer Baustelle am Glockenheideweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl von PKW

Zwischen Sonntag, 19. November 2023, 20.00 Uhr, und Montag, 20. November 2023, 05.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Meyeresch den schwarzen BMW X6 eines 58-jährigen Lohners aus dessen Garage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Damme - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Zwischen Samstag, 18. November 2023, 13.00 Uhr, und Montag, 20. November 2023, 08.30 Uhr, beschädigten unbekannte Personen die Fensterscheibe eines Tabakgeschäftes an der Großen Straße. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Blechhütte

Von Sonntag, 19. November 2023, 10.00 Uhr, bis Montag, 20. November 2023, 10.00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Rieden, Zugang zu einer Blechhütte. Entwendet wurde ein STIHL Laubbläser, ein STIHL Hochentaster, eine STIHL Motorsäge, eine STIHL Heckenschere sowie eine Kettensäge des Herstellers MAKITA. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441.-943-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Fundsachen

Zwischen Mittwoch, 15. November 2023, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 16. November 2023, 09.00 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter aus einer Sporthalle im Strothmannsweg gewaltsam einen Schaukasten, in welchem diverse Fundsachen aufbewahrt werden und entwendeten diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Visbek - Zeugenaufruf nach Diebstählen von Volkswagen-Navigationsgeräten

Von Sonntag, 19. November 2023, 16.00 Uhr, bis Montag, 20. November 2023, 06.55 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Visbek, Uhlenkamp, Zugang zu einem schwarzen Pkw des Herstellers VW, Modell Passat, und entwendeten das darin fest verbaute Volkswagen-Navigationssystem. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf der Grundstückseinfahrt eines 27-jährigen Anwohners.

Ebenfalls am Sonntag, 19. November 2023, in der Zeit von 22.30 Uhr bis 22.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Visbek, Falkenkamp, Zugang zu einem weißen Pkw des Herstellers VW, Modell Sharan, und entwendeten hieraus fest verbaute Volkswagen-Navigationssystem. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Visbek, (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Visbek - tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Montag, 16. November 2023, wurde gegen 16.15 Uhr auf der Rechterfelder Straße ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er bereits in der Vergangenheit wiederholt durch Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Als er durch einen 49-jährigen Polizeibeamten aufgefordert wurde, ihm seine Fahrzeugschlüssel auszuhändigen, beleidigte und bedrohte er diesen. Zudem versuchte er, die in seinem Fahrzeug befindlichen Hunde freizulassen, sodass er durch den 49-jährigen Beamten und dessen 41-jährigen Kollegen mittels Handfesseln fixiert wurde. Dagegen wehrte und sperrte sich der 26-Jährige massiv. Er spuckte dem 49-jährigen Beamten ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der 26-Jährige wurde sodann in den Funkstreifenwagen verbracht. Dort trat er mit dem Fuß gegen die hintere rechte Scheibe des Funkstreifenwagens, wodurch diese beschädigt wurde. Der 26-jährige wurde zwecks Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Polizeikommissariat nach Vechta verbracht.

Dinklage - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 20. November 2023, gegen 14.00 Uhr, wurde in der Holthausstraße ein 22-Jähriger aus Dinklage auf einem E-Scooter angetroffen, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Bakum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 21. November 2023, 00.05 Uhr, befuhr ein 66-Jähriger aus Bakum mit einem Pkw die Harmer Straße in Bakum, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Sein Atemalkoholgehalt wurde mit 1,14 Promille gemessen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrerlaubnis des 66-jährigen und der Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 20. November 2023, gegen 17.40 Uhr, wurde auf der Dinklager Straße ein 42-jähriger Mofa-Fahrer aus Lohne einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 20. November 2023, gegen 14.50 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Vechta mit einem Pkw die Wittekindstraße in Vechta in Fahrtrichtung Sophienstraße. An der Kreuzung Lüscher Straße übersah er beim Abbiegen einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 17-jährige stürzte und leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1500,00 EUR.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20. November 2023, kam es zwischen 18.00 Uhr und 19.40 Uhr in der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Lindenstraße und beschädigte im Streckenverlauf einen dort ordnungsgemäß geparkten grauen Mercedes-Benz C 230 eines 40-jährigen Steinfelders am linken Außenspiegel. Der Schadensverursacher entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person oder der Art seiner Beteiligung zu machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: 04442 - 808460 entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 20. November 2023, in der Zeit von 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde in Vechta, Kreuzweg, ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter schwarzer Audi A5 durch einen vorbeifahrenden unbekannten Fahrzeugführer touchiert und an der linken hinteren Seite beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04443-943-0) in Verbindung zu setzen.

